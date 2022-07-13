Путин смягчил штрафы за незаконные валютные операции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снизит штрафы для участников внешнеэкономической деятельности за незаконные валютные операции — с 75–100% до 20–40% от всей суммы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Снизится штраф и за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях. Теперь он будет составлять 3–5% от суммы денежных средств, не зачисленных в уполномоченные банки. Раньше размер штрафа варьировался от 3% до 10%.

Одновременно закон отменяет ранее введенную административную ответственность за невыполнение требований валютного законодательства, если резидент объективно не может выполнить их из-за санкций.

Власти ввели требование об обязательной репатриации валютной выручки в феврале из-за санкций Запада. 5 июля был подписан закон о репатриации валютной выручки, который приравнял размер репатриации валютной выручки к уровню обязательной продажи валюты.