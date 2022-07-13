Банду сутенеров разоблачили в Горном Алтае

Полицейские Республики Алтай разоблачили банду, вовлекавшую девушек в занятие проституцией, сообщает МВД по РА.

Проверяя полученную оперативную информацию, полицейские региона выяснили, что 45-летний местный житель причастен к вовлечению в занятие проституцией. Они задержали всех участников группы, в том числе 39-летнюю и 40-летнюю местных жительниц, которые вовлекли девушек в занятие проституцией с апреля 2021 года по май 2022 года.

В состав преступной группы вошли пятеро местных жителей. Они подбирали женщин для оказания интимных услуг, доводили до них установленные правила, тарифы, систему разделения полученных денежных средств, контролировали их работу и дисциплину.

Во время обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, флеш-карты, компьютерную технику, визитные карточки и более 750 тысяч рублей.

В надворных постройках была обнаружена и изъята марихуана массой 74,5 граммов, принадлежащая одному из участников преступной группы.

От всех участников преступной группы получены признательные показания. Одного из фигурантов заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.