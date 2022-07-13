НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Банду сутенеров разоблачили в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
345 1
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские Республики Алтай разоблачили банду, вовлекавшую девушек в занятие проституцией, сообщает МВД по РА.

Проверяя полученную оперативную информацию, полицейские региона выяснили, что 45-летний местный житель причастен к вовлечению в занятие проституцией. Они задержали всех участников группы, в том числе 39-летнюю и 40-летнюю местных жительниц, которые вовлекли девушек в занятие проституцией с апреля 2021 года по май 2022 года.

В состав преступной группы вошли пятеро местных жителей. Они подбирали женщин для оказания интимных услуг, доводили до них установленные правила, тарифы, систему разделения полученных денежных средств, контролировали их работу и дисциплину.

Во время обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, флеш-карты, компьютерную технику, визитные карточки и более 750 тысяч рублей.

В надворных постройках была обнаружена и изъята марихуана массой 74,5 граммов, принадлежащая одному из участников преступной группы.

От всех участников преступной группы получены признательные показания. Одного из фигурантов заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Еще по теме
Мошенники стали прикидываться сотовыми операторами
Подозреваемого в убийстве семейной пары задержали в Красноярском крае
Осужденный погиб после драки в колонии под Иркутском
Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков
смотреть все
ЧП #Криминал #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
38
Украина ударила «Точками У» по Луганску
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине