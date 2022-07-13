Штормовое предупреждение из‑за уровня воды объявили в Новосибирске

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за низкого уровня воды в Оби, это помешает судоходству, но не повлияет на водоснабжение Новосибирска.

«В связи с уменьшением сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижний бьеф с 14 июля минимальный уровень воды на реке Обь в районе города Новосибирска ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня (проектная отметка навигационного уровня — 80 сантиметров), — говорится на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«При этом уровне воды есть определенные ограничения для судоходства в бассейне реки Оби, проход судов возможен только вдоль фарватера, где достаточные глубины. Судоводители предупреждены, выставлены знаки», — сообщил начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин.

При этом, по его словам, снижение уровня воды не представляет угрозы для городских водозаборов.

«При уровне воды 88 сантиметров никаких рисков для работы водозаборов нет. Наши водозаборы технически могут работать даже при уровне воды на Новосибирском водомерном посту — 30 сантиметров, это почти на 1,2 метра ниже нынешней отметки», — сказал Ерохин.