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Дочь Путина займется импортозамещением в Союзе промышленников

Источник:
Sibnet.ru
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Катерина Тихонова
Катерина Тихонова
Фото: © кадр из программы «Вести»

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина, гендиректор фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Утвердить председателем Координационного совета РСПП по импортозамещению и технологической независимости Шохина Александра Николаевича, президента РСПП; сопредседателем Тихонову Катерину Владимировну, гендиректора фонда «Национальное интеллектуальное развитие», — говорится в документе, копия которого есть у РБК. В пресс-службе РСПП подтвердили назначение Тихоновой.

Как сообщили РБК в пресс-службе РСПП, совет создается с целью координации деятельности рабочих органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования отечественными аналогами, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

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