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Начались съемки второго сезона исторической драмы «Великая»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Второй сезон сериала «Великая» с Елизаветой Боярской будет состоять из 12 серий. Съемки уже начались и проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила пресс-служба Первого канала.

Съемки исторической картины проходят во дворцах, парках и особняках, а также на корабле «Полтава». В проекте задействовано более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будет задействовано более 2 тысяч актеров массовых сцен.

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Сюжет будет развиваться в 1763 году после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя самодержицей всероссийской.

В сериале также снялись Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Панин), Алексей Филимонов (Нарышкин), Игорь Гордин (Бестужев), Софья Синицына (Дашкова) и Филипп Ершов (Павел).

«Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери», — сказала о сериале актриса Елизавета Боярская.

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