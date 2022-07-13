Курс на 75: власти взялись за укрепление доллара

Слишком дорогая национальная валюта негативно сказывается на поступлениях в российский бюджет и доходах экспортеров. Власти взялись за ослабление рубля. Эксперты полагают, что доллар подскочит до 75 рублей.

«Излишнее усиление рубля — это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора (Центробанка), и этот вопрос, действительно, высоко стоит в повестке», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В течение последних дней рубль незначительно слабел по отношению к доллару и евро, и произойти это могло при участии государства, считает исполнительный директор департамента рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — объяснил Тузов. Накануне торги юанем на Московской бирже действительно побили рекорд.

До конца этого года доллар, скорее всего, вернется в коридор 70-80 рублей, считает исполнительный директор департамента рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. И помешать этому могут только новые санкции.

«Думаю, что на следующей неделе рубль будет тоже в плавном ослабевании находиться, диапазон 62-65, наверное, к доллару, может быть, даже еще больше ослабнет, если будут набирать обороты процессы параллельного импорта», — сказал глава аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев.

Реакция власти

Необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что негативно влияет на бюджет. Беспокоятся экспортеры. «Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, то есть те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — добавил министр финансов.

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Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле, но если компании договорятся о таких операциях, то Минфин препятствовать не будет, также заявил Силуанов.

Он отметил, что ведомство прежде всего планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», — сказал Силуанов.