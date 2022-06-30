Новая сторублевка: привычная, но технологичная

Дизайн денежных банкнот последовательно меняется, к обновленным 200 и 2 тысячам рублей добавились 100 рублей. «Сотка» вместо Аполлона и Большого театра получила изображение Ржевского мемориала Советскому солдату и Башню Кремля. Чем еще будет отличаться банкнота и когда ее запустят в оборот?

Бумажные деньги в России ввела императрица Екатерина II в 1770 году. Ее же портрет и украшал первые 100 рублей, поэтому их называли «катенька». Позже дизайн банкнот несколько раз менялся. В советское время на 100 рублях был Владимир Ленин, потом изображение Кремля.

Привычный сейчас дизайн сотни появился в 1997 году. На лицевой стороне изображение Аполлона, управляющего античной колесницей. Аполлон в составе скульптурной группы расположен на портике Большого театра в Москве.

Фото: © пресс-служба Банка России

Именно этот Аполлон, а точнее его нижняя часть, наделала в свое время много шума. При многократном увеличении композиции у скульптуры можно разглядеть гениталии.

В 2014 году депутат Госдумы Роман Худяков направил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением заменить античного бога достопримечательностями Севастополя. Тогда Аполлон на банкноте остался, но скандальное место все-таки прикрыли, признались в «Гознаке».

Дизайн новой «сотки»

Теперь Аполлон совсем не будет смущать депутатов. Новая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне разместился фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.

Достопримечательности для 100 рублей выбирал экспертный совет. Работа над дизайном началась в 2020 году, а утвержден новый вид 100 рублей был в 2021 году.

«Связи не вижу», — ответил зампредседателя Банка России Сергей Белов на вопрос журналистов о том, связано ли изображение солдата с последними политическими событиями.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме. «Мы решили сохранить цветовую преемственность банкноты, чтобы можно было легко найти в кошельке купюру привычного цвета. Размер банкноты также идентичен образцу 1997 года», — пояснил Белов.

На новых 100 рублях имеется QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

«У банкнот есть жизненный цикл. Ей 18 лет. Технологии уже отстают от текущего момента. Срок службы может быть другим и защитные признаки более удобные. Можно проводить локальные изменения, но гораздо разумнее поменять дизайн целиком», — объяснил необходимость замены банкноты гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Защита и износостойкость

Новая сторублевка изменила не только дизайн, в ней применены все новые технологии, которые существуют в этой сфере. Эксперты старались продлить жизнь «сотки» и сделать совершеннее защиту от подделки.

«Мы постоянно проводим эксперименты, чтобы увеличить жизненные циклы банкнот. В 100 рублях это сделано с помощью дополнительной проклейки бумаги, чтобы обеспечить жиро и влагостойкость и дополнительное покрытие лаком. В совокупности срок службы увеличится на 30%», — отметил Ткачук.

При этом, по его словам, печатать модернизированную банкноту будет не дороже, чем старую. Но точную стоимость замены не назвали.

Фото: Лицевая сторона 100 рублей © пресс-служба Банка России

При изготовлении купюры использовали модернизированную хлопковую бумагу. На ней есть водяные знаки, микротексты, тактильные элементы, которые можно прощупать. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

«Используется новая защитная ныряющая нить. На просвет виден номинал на нити. Нить также с кинетическим эффектом. При покачивании видно ее движение, это важный и удобный признак подлинности в любых условиях», —рассказал глава «Гознака».

Фото: © пресс-служба Банк России

Часть фрагментов изображения содержит надписи и мелкие графические элементы, включая изображения часовни, шлема и щита древнерусского воина, подковы, самовара, пряника, колосьев, числа «100» и телевизионного оборудования.

На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «100», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.

Проблем с производством новой купюры у «Гознака» нет. «Гознак имеет полный цикл производства, разве что хлопок не выращиваем. Зависим мало от поставок зарубежных комплектующих. Закупали по экономическим соображениям, так было удобней. Меняем подходы, смотрим другие поставки и производство на собственных площадках», — подчеркнул Ткачук.

Когда ждать новые сторублевки

Сейчас доля 100 рублей в России составляет порядка 17% всех банкнот, около миллиарда купюр. Это деньги образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Они останутся до тех пор, пока естественным образом не уйдут из оборота.

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Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Сначала банки должны технически подготовить банкоматы к приему и считыванию таких купюр.

Процесс полного перехода со старых денег на новые может занять не один год.

Как изменятся другие банкноты

В следующем году Центробанк представит дизайн новых 1 и 5 тысяч рублей. В 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, сообщал ранее ЦБ. Свои планы ведомство менять не собирается.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, - Северо-Западного и Центрального.

Лицевую сторону банкнот номиналом 10, 500, 1 и 5 тысяч рублей украсят изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне разместятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.