Новая сторублевка: привычная, но технологичная

Дизайн денежных банкнот последовательно меняется, к обновленным 200 и 2 тысячам рублей добавились 100 рублей. «Сотка» вместо Аполлона и Большого театра получила изображение Ржевского мемориала Советскому солдату и Башню Кремля. Чем еще будет отличаться банкнота и когда ее запустят в оборот?
Бумажные деньги в России ввела императрица Екатерина II в 1770 году. Ее же портрет и украшал первые 100 рублей, поэтому их называли «катенька». Позже дизайн банкнот несколько раз менялся. В советское время на 100 рублях был Владимир Ленин, потом изображение Кремля.
Привычный сейчас дизайн сотни появился в 1997 году. На лицевой стороне изображение Аполлона, управляющего античной колесницей. Аполлон в составе скульптурной группы расположен на портике Большого театра в Москве.
Именно этот Аполлон, а точнее его нижняя часть, наделала в свое время много шума. При многократном увеличении композиции у скульптуры можно разглядеть гениталии.
В 2014 году депутат Госдумы Роман Худяков направил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением заменить античного бога достопримечательностями Севастополя. Тогда Аполлон на банкноте остался, но скандальное место все-таки прикрыли, признались в «Гознаке».
Дизайн новой «сотки»
Теперь Аполлон совсем не будет смущать депутатов. Новая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне разместился фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.
Достопримечательности для 100 рублей выбирал экспертный совет. Работа над дизайном началась в 2020 году, а утвержден новый вид 100 рублей был в 2021 году.
«Связи не вижу», — ответил зампредседателя Банка России Сергей Белов на вопрос журналистов о том, связано ли изображение солдата с последними политическими событиями.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме. «Мы решили сохранить цветовую преемственность банкноты, чтобы можно было легко найти в кошельке купюру привычного цвета. Размер банкноты также идентичен образцу 1997 года», — пояснил Белов.
На новых 100 рублях имеется QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.
«У банкнот есть жизненный цикл. Ей 18 лет. Технологии уже отстают от текущего момента. Срок службы может быть другим и защитные признаки более удобные. Можно проводить локальные изменения, но гораздо разумнее поменять дизайн целиком», — объяснил необходимость замены банкноты гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Защита и износостойкость
Новая сторублевка изменила не только дизайн, в ней применены все новые технологии, которые существуют в этой сфере. Эксперты старались продлить жизнь «сотки» и сделать совершеннее защиту от подделки.
«Мы постоянно проводим эксперименты, чтобы увеличить жизненные циклы банкнот. В 100 рублях это сделано с помощью дополнительной проклейки бумаги, чтобы обеспечить жиро и влагостойкость и дополнительное покрытие лаком. В совокупности срок службы увеличится на 30%», — отметил Ткачук.
При этом, по его словам, печатать модернизированную банкноту будет не дороже, чем старую. Но точную стоимость замены не назвали.
При изготовлении купюры использовали модернизированную хлопковую бумагу. На ней есть водяные знаки, микротексты, тактильные элементы, которые можно прощупать. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.
«Используется новая защитная ныряющая нить. На просвет виден номинал на нити. Нить также с кинетическим эффектом. При покачивании видно ее движение, это важный и удобный признак подлинности в любых условиях», —рассказал глава «Гознака».
Часть фрагментов изображения содержит надписи и мелкие графические элементы, включая изображения часовни, шлема и щита древнерусского воина, подковы, самовара, пряника, колосьев, числа «100» и телевизионного оборудования.
На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «100», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.
Проблем с производством новой купюры у «Гознака» нет. «Гознак имеет полный цикл производства, разве что хлопок не выращиваем. Зависим мало от поставок зарубежных комплектующих. Закупали по экономическим соображениям, так было удобней. Меняем подходы, смотрим другие поставки и производство на собственных площадках», — подчеркнул Ткачук.
Когда ждать новые сторублевки
Сейчас доля 100 рублей в России составляет порядка 17% всех банкнот, около миллиарда купюр. Это деньги образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Они останутся до тех пор, пока естественным образом не уйдут из оборота.
Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Сначала банки должны технически подготовить банкоматы к приему и считыванию таких купюр.
Процесс полного перехода со старых денег на новые может занять не один год.
Как изменятся другие банкноты
В следующем году Центробанк представит дизайн новых 1 и 5 тысяч рублей. В 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, сообщал ранее ЦБ. Свои планы ведомство менять не собирается.
На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, - Северо-Западного и Центрального.
Лицевую сторону банкнот номиналом 10, 500, 1 и 5 тысяч рублей украсят изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне разместятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Максим АлейниковНАТО ведет войну против России. Так что конечно им стоит опасаться неминуемой ответки. Получат они на...
mosquito__2010Не ответит он ничего за полк азов, у него при таких вопросиках панкреатит головного мозга мгновенно случается.
Максим АлейниковЭто ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?
nicollaichБольше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...