НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко обсудил с Путиным планы нападения Запада на Россию

Источник:
Sibnet.ru
534 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным планы нападения Запада на Россию.

Лукашенко рассказал об этом на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава во Дворце Независимости в Минске. По его словам, стратегические планы нападения на Россию предусматривают использование Украины и Белоруссии, передает «БелТА».

Переговоры Лукашенко и Путина состоялись в понедельник, 11 июля. Пресс-служба Кремля уточняла, что на них обсуждались вопросы обороны Союзного государства и ход специальной военной операции на Украине.

Роме этого, президенты России и Белоруссии обсудили ряд экономических вопросов, включая калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.

Еще по теме
Япония попросит нейтральные страны ввести санкции против России
Точка зрения ЕС на Украину не нашла понимания в G20
Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Володин рассказал, что сподвигло Путина начать СВО на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Обсуждение (4)
Картина дня
Лукашенко обсудил с Путиным планы нападения Запада на Россию
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России
IKEA запустила новую схему онлайн‑распродажи
Договор купли-продажи авто теперь можно заключить онлайн
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье