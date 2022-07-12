Лукашенко обсудил с Путиным планы нападения Запада на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным планы нападения Запада на Россию.

Лукашенко рассказал об этом на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава во Дворце Независимости в Минске. По его словам, стратегические планы нападения на Россию предусматривают использование Украины и Белоруссии, передает «БелТА».

Переговоры Лукашенко и Путина состоялись в понедельник, 11 июля. Пресс-служба Кремля уточняла, что на них обсуждались вопросы обороны Союзного государства и ход специальной военной операции на Украине.

Роме этого, президенты России и Белоруссии обсудили ряд экономических вопросов, включая калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.