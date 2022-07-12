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BMW и LEGO включили в список параллельного импорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Random Retail / Attribution License

Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию.

«Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка. Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — говорится в сообщении.

В Минпромторге отметили, что с 7 по 31 мая в Россию по параллельному импорту завезли более 130 тысяч товарных позиций более чем на 1,8 млрд долларов.

«Эти данные позволяют сделать вывод, что механизм параллельного импорта начал успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка», — считают в ведомстве.

В министерстве добавили, что продолжат следить за ситуацией с импортными поставками и при необходимости корректировать перечень. О планах изменить перечень товаров для параллельного

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

Home Sapiens

чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку