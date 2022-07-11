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«АвтоВАЗ» представил упрощенную Lada Granta Cross Classic

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» представил упрощенную версию «внедорожного» универсала Lada Granta Cross Classic 2022 модельного года.

Новая версия безальтернативно оснащается 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

От обычной версии универсала Granta «внедорожная» версия модели отличается увеличенным до 198 миллиметров дорожным просветом, обвесом из неокрашенного пластика, уникальной цветовой схемой обивки и дополнительным декором.

В списке опций — электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с четырьмя динамиками.

При этом автомобиль не имеет подушек безопасности, комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» и антиблокировочной системы тормозов ABS. Их отсутствие объясняется разрывом с западными поставщиками.

Цена упрощенной Lada Granta Cross Classic начинается от 742 300 рублей. Производитель отмечает, что предложение на 132 600 рублей выгоднее стоимости Granta Cross Classic предыдущего модельного года.

Тема: Русские машины
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