Подсаливание готовой пищи оказалось смертельно опасным

Подсаливание приготовленной пищи приводит к сокращению средней продолжительности жизни человека, выяснили американские ученые. Средняя продолжительность жизни мужчин сокращается на два года, женщин — на полтора года.

Исследователи в течение девяти лет анализировали медицинские данные более 500 тысяч британцев, а также информацию о том, подсаливают ли они приготовленную пищу и насколько часто это делают.

Оказалось, что между добавлением соли в готовую пищу и преждевременной смертью есть четкая связь. Ученые отмечают, что факт того, что человек за столом подсаливает продукты, является хорошим индикатором его предпочтения более соленой пищи.

По подсчетам авторов исследования, почти 70% всей потребляемой европейцами соли содержится в полуфабрикатах и обработанных продуктах, а во время приема пищи добавляется еще 820% соли.

Анализ показал, что у постоянно добавляющих соль в готовые продукты людей риск преждевременной смерти выше на 28% по сравнению с теми, кто никогда или редко подсаливает пищу во время еды. При этом даже незначительное сокращение потребления соли имеет положительный эффект для здоровья.