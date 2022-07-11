НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Подсаливание готовой пищи оказалось смертельно опасным

Источник:
The Guardian
367 0
Фото: Leonid Mamchenkov / Attribution License

Подсаливание приготовленной пищи приводит к сокращению средней продолжительности жизни человека, выяснили американские ученые. Средняя продолжительность жизни мужчин сокращается на два года, женщин — на полтора года.

Исследователи в течение девяти лет анализировали медицинские данные более 500 тысяч британцев, а также информацию о том, подсаливают ли они приготовленную пищу и насколько часто это делают.

Оказалось, что между добавлением соли в готовую пищу и преждевременной смертью есть четкая связь. Ученые отмечают, что факт того, что человек за столом подсаливает продукты, является хорошим индикатором его предпочтения более соленой пищи.

По подсчетам авторов исследования, почти 70% всей потребляемой европейцами соли содержится в полуфабрикатах и обработанных продуктах, а во время приема пищи добавляется еще 820% соли.

Анализ показал, что у постоянно добавляющих соль в готовые продукты людей риск преждевременной смерти выше на 28% по сравнению с теми, кто никогда или редко подсаливает пищу во время еды. При этом даже незначительное сокращение потребления соли имеет положительный эффект для здоровья.

Еще по теме
Томские хирурги вернули зрение пациента, пересадив нерв с ноги
Врач посоветовал способ остудить помещение без кондиционера
Всплеск заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в России
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Володин пригрозил забрать Аляску
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
32
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
28
Володин пригрозил забрать Аляску
28
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
22
Борис Джонсон объявил об отставке