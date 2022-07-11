Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 18 июля, сообщается на сайте ведомства.

Ограничение продлятся 19-й раз подряд, впервые его ввели 24 февраля на фоне начала военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорты этих городов не принимают пассажиров с момента военной спецоперации на Украине. РЖД ранее ввели дополнительные поезда на южных направлениях, чтобы частично скомпенсировать ограничение.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.