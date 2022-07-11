Месторождение самоцветов обнаружили на Алтае

Геологи обнаружили новые месторождения самоцветов во время экспедиции в Алтайском крае, сообщил геолог Анатолий Гусев.

Экспедиция в Устьянский карьер на месторождение гранита была приурочена к 195-летию со дня рождения русского путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского.

Во время путешествия ученый отклонился от общего маршрута и обнаружил самоцветы, а именно, раухтопаз, аметист и дымчатый кварц, уточняют «Вести Алтай».

По его словам, месторождение до этого не было нигде зарегистрировано. Ученый уже описал месторождение, нанес на карту, найденный камень отправил на исследование в лабораторию. Своей находке он уже дал название – пегматитовое месторождение.

Уточняется, что на все обоснования, заключения экспертов и оформление уйдёт около года. Из найденных геологами самоцветов можно делать ювелирные украшения.