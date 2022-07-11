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Петросян соскучился по Елене Степаненко

Источник:
Sibnet.ru
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Степаненко и Петросян
Фото: © кадр из видео

Юморист Евгений Петросян спустя четыре года после развода с Еленой Степаненко признался, что скучает по работе с бывшей супругой.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году со скандалом. Артистка хотела получить 80% от совместно нажитого имущества, которое оценивалось в 1,5 миллиарда рублей. В итоге имущество поделили поровну, а отношения между прожившими в браке 33 года артистами оказались испорчены.

Помимо супружеской жизни, Петросян и Степаненко были парой на телеэкранах. Они выступали вместе с юмористическими номерами.

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», — рассказал Евгений Петросян телеграм-каналу «Звездач».

После развода Петросян снова женился. Избранницей стала его помощница Татьяна Брухунова, которая младше юмориста на 44 года. Спустя два года у пары родился сын.

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