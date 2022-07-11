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Трехлапая медведица сбежала из иркутского приюта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: User:Simm

Трехлапая медведица перегрызла замки и сбежала из вольера питомника К-9 в Иркутске, ее видели недалеко от дачного сообщества.

В выходные медведицу видели жители СНТ «Славный», потом она скрылась в лесу. С тех пор жители садоводства опасаются выходить на улицу. Двухлетнюю медведицу ищут сотрудники питомника, МЧС, полицейские, охотники и охотнадзор.  

«Все силы максимально оперативно выезжают, чтобы обезвредить его, поймать и усыпить, стрельнув из ружья снотворным, поместить в клетку и доставить обратно в вольер», — сказал «Вести. Иркутск» консультант отдела по государственному контролю службы по охране использования объектов животного мира Иркутской области Арсений Гордеев.

В питомник «К-9» медведицу привезли из Братска, где она также разгуливала в окрестностях города. Как считали специалисты, лапы хищница лишилась, попав в капкан. Чтобы выбраться, она, возможно, сама отгрызла ее. В Братске медведицу удалось поймать на пасеке, куда она зашла, чтобы полакомиться.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)