Трехлапая медведица сбежала из иркутского приюта

Трехлапая медведица перегрызла замки и сбежала из вольера питомника К-9 в Иркутске, ее видели недалеко от дачного сообщества.

В выходные медведицу видели жители СНТ «Славный», потом она скрылась в лесу. С тех пор жители садоводства опасаются выходить на улицу. Двухлетнюю медведицу ищут сотрудники питомника, МЧС, полицейские, охотники и охотнадзор.

«Все силы максимально оперативно выезжают, чтобы обезвредить его, поймать и усыпить, стрельнув из ружья снотворным, поместить в клетку и доставить обратно в вольер», — сказал «Вести. Иркутск» консультант отдела по государственному контролю службы по охране использования объектов животного мира Иркутской области Арсений Гордеев.

В питомник «К-9» медведицу привезли из Братска, где она также разгуливала в окрестностях города. Как считали специалисты, лапы хищница лишилась, попав в капкан. Чтобы выбраться, она, возможно, сама отгрызла ее. В Братске медведицу удалось поймать на пасеке, куда она зашла, чтобы полакомиться.