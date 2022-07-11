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Россия прекратила подачу газа по «Северному потоку»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия с 11 по 21 июля остановила на плановое техобслуживание «Северный поток» — ключевой газопровод в Европу. Европейские страны опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.

Оператор магистрали Nord Stream AG ранее сообщал, что компания остановит обе нитки газопровода для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Если объемы газа с «Северного потока» не будут переброшены на альтернативные маршруты, Европа — при сохранении текущих темпов потребления — может столкнуться с резким ростом биржевых цен на «голубое топливо», приводит РИА Новости мнение экспертов.

За месяц газовые котировки выросли уже вдвое, на прошлой неделе — впервые с марта — преодолели отметку в 1900 долларов и приближались к рубежу в 2000 долларов, что в несколько раз выше средних показателей прошлых лет.

Заместить весь выпадающий объем невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила прием российского газа для транзита, а использовать «Ямал–Европу» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

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