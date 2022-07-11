Томские хирурги вернули зрение пациента, пересадив нерв с ноги

Врачи томского Института микрохирургии провели двойную операцию и восстановили чувствительность глаза пациенту из Алтайского края, для этого хирурги взяли нерв с ноги, пришил его к тройничному нерву здоровой части лица, сообщается на сайте учреждения.

Мужчина перенес операцию по удалению опухоли мозга. У него был поврежден тройничный и лицевой нервы. Половину лица парализовало, перестал закрываться глаз и пропала его чувствительность. Мужчина страдал от частых воспалений роговицы и практически утратил зрение.

Офтальмологи вели речь о возможной полной потере глаза. Но, томские специалисты вызвались помочь. Они провели двойную операцию: вернули подвижность веку и вернули чувствительность роговице.

Хирург института микрохирургии Андрей Байтингер взял нерв с ноги, пришил его к тройничному нерву здоровой части лица, а приглашенный врач отделения офтальмологии томской ОКБ Евгений Станиславович Башняк «подсоединил» нерв к глазному яблоку. Спустя несколько месяцев у пациента вернулась чувствительность роговицы и значительно улучшилось зрение.