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Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера

Источник:
ТАСС
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Фото: UK Government / OGL 3

Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.

«Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая», — цитирует ТАСС Трасс.

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения», — заявила она.

Трасс пообещала с первых дней премьерства снижать налоги как для населения, страдающего из-за резкого роста цен, так и бизнеса, который должен оставаться конкурентоспособным.

Она также заявила о необходимости воспользоваться всеми преимуществами Brexit, сократить численность государственного аппарата и отказаться от практики чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей.

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