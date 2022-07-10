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Мошенники стали прикидываться сотовыми операторами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники, обзванивающие россиян под видом сотовых операторов, угрозах прекращения работы номера или необходимости переоформить договор связи, чтобы получить доступ к банковским счетам своих жертв, сообщил Банк России.

В конце июня ВТБ сообщал, что мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию смс, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк, рассказали РИА Новости в ВТБ.

«Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать», — говорится в сообщении Банка России.

Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Так абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом.

«Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера», — предупредили в ЦБ.

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