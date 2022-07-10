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Всплеск заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля, следует из данных оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99, приводит ТАСС данные штаба.

В Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Роспотребнадзор 1 июля объявил о снятии ограничений, введенных на территории РФ из-за пандемии ковида, но при необходимости их действие может быть возобновлено.пп

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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mosquito__2010

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