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Подозреваемого в убийстве семейной пары задержали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тела с ножевыми ранениями нашли в начале июля недалеко от дома культуры в селе Нижняя Пойма Нижнеингашского района. «Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства», — говорится в сообщении.

«Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — сказано в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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