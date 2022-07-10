Подозреваемого в убийстве семейной пары задержали в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тела с ножевыми ранениями нашли в начале июля недалеко от дома культуры в селе Нижняя Пойма Нижнеингашского района. «Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства», — говорится в сообщении.

«Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — сказано в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.