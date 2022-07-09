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Названы необычные способы охлаждения в жару

Источник:
Daily Mail
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Фото: © Sibnet.ru

Существуют необычные методы охлаждения организма в жару, их действенность подтверждается научными изысканиями. При этом мало кто из обычных граждан знает о таких способах.

Так, среди таких способов охладиться — употребление горячего чая, пишет британское издание Daily Mail. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году учеными из Оттавского университета, употребление горячих напитков действительно способно охладить.

Однако данный способ работает только в сухую погоду. Когда человек пьет горячий напиток, он больше потеет и быстрее охлаждается. В то же время при повышенной влажности пот плохо испаряется с поверхности кожи, в этом случае лучше пить прохладные напитки.

Употребление острой пищи также может принести облегчение в жару. Согласно исследованию Йельского университета, острая пища возбуждает рецепторы кожи, которые обычно реагируют на тепло, и посылает сигналы центральной нервной системе, которая «включает» усиленное потоотделение.

Еще один необычный способ охладиться ученые подсмотрели у кенгуру и обезьян. Эти животные в жару облизывают свои запястья, смачивая их слюной. Так можно обмануть организм — он думает, что выделяется пот и замедляет кровоток, предотвращая перегрев тела.

Авторы статьи также рекомендуют в жару выключить бытовые приборы и гаджеты, которые выделяют много тепла. Кроме этого, следует делать регулярные перерывы в работе и использовать методики учащенного дыхания.

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