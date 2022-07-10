Новый медицинский сериал «Спросите медсестру» выходит на Первом канале. Это история о талантливом враче-реаниматологе Валерии, которая вынуждена притворятся обычной медсестрой, чтобы выжить.

Главные роли в сериале «Спросите медсестру» исполнили Елена Панова (Валерия), Павел Харланчук (Белов), Валерий Кухарешин (Мяки), Елена Руфанова (Галина Петровна), Ульяна Плащевская (Нина), Егор Лесников (Дима), Соня Присс (Катя), Мария Фефилова (Тамара), Андрей Некрасов (Аркадий), Илья Шакунов (Ревзин), Мария Валешная (Ольга).

Сюжет

Главная героиня — врач-реаниматолог Валерия. Она работала в престижной клинике. Однажды не сумела спасти наркозависимую девочку от передозировки. Отец погибшей Ревзин оказался влиятельной фигурой. Он не только лишил Валерию права работать врачом, но и угрожал навредить дочке героини.

Сериал «Спросите медсестру» — в 21.45 на Первом канале с 11 июля

Валерия вынуждена бежать из столицы в Петрозаводск. Она обманом устраивается в местную больницу обычной медсестрой. Ее задача – неприметно работать, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания. Но Валерии придется не раз нарушить правила, чтобы спасти пациентов.

Коллеги новенькой начинают подозревать, что Валерия что-то скрывает. Среди персонала больницы у медсестры находятся сторонник и новые враги.

О съемках

Режиссер Дмитрий Петрунь уже хорошо знаком с темой медицины, на его счету такие проекты как «Общая терапия», «Тест на беременность», «Доктор счастье».

«У меня это четвертый медицинский проект – и здесь, скорее всего, ошибок нет. Наша героиня, спасая людей, может нарушить протокол. Но даже эти нарушения мы проверяли, учитывая мнения врачей, можно ли так поступать в критических ситуациях», — цитирует Первый канал режиссера.

Действие сериала разворачивается в Петрозаводске, но съемки в основном проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А вот видовые кадры делались в Петрозаводске и Кронштадте — важно было создать образ провинциальной больницы.

Оценка сериала

Дмитрий Петрунь оценил свой проект высоко. Он считает, что сериал получился искренний и душевный.

«Для меня важнее всего были отношения между людьми, их внутренние конфликты. У нас были актеры открытого темперамента – в чем-то наивные и простоватые. Но я им верил – эти врачи и медсестры могут вот так ни за что спасать людей, оставаться ночью на работе, работать без отпусков и выходных. Они были точно подобраны», — сказал Петрунь.

Рецензисты отмечают, что сериал «Спросите медсестру» получился нетривиальным. Для зрителей это будет путешествие героини по жизни, причем радикальное и неожиданное.

Важной оценкой стал и тот момент, что сериал продлили на второй сезон. У проекта сменится режиссер, им выступит Ольга Кандидатова.