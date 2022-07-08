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Россияне стали использовать отпуск для смены работы

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Пятая часть участников опроса портала «Работа в России» заявили, что использовали свой законный отпуск для смены работы. Это нормальная практика, считает директор по персонал агентства КРОС Дмитрий Дударева.

Это нормальная практика, например, для сотрудников компаний, где сложно договориться об отсутствии на рабочем месте в рабочее время, приводит «Российская газета» мнение Дударева.

Работодатели комбинируют онлайн и очные встречи с кандидатами, причем очно обычно предпочитают встречаться на финальном этапе. «Это не требует большого количества времени, поэтому человек в таком случае берет кратковременный отпуск», — уточнил он.

В том, что россияне тратят отпуск на поиск новой работы, больше положительного, чем негативного, полагает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, это определенная тенденция к развитию. «В противном случае они использовали бы отпуск для возделывания огорода или других дел, способствующих повышению уровня дохода». — добавил он.

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