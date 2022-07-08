НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты спрогнозировали цены на новые «Москвичи»

Источник:
Sibnet.ru
502 2
Фото: © JAC

Автомобили под брендом «Москвич» должны стоить от 1,5 миллиона до 4 миллионов рублей, при том они должны быть дешевле китайских конкурентов.

Возможный модельный ряд «Москвича» — кроссоверы и лифтбек на основе китайских моделей JAC и Sehol. Сначала это будет крупноузловая сборка.

«Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам», — цитируют «Известия» автоэксперта Игоря Моржаретто.

Он считает, что лифтбек будет интересен для такси и совершенно точно получит заказ от города. Эта машина должна стоить до 2 миллионов рублей. Моржаретто уточнил, что говорится о ценах, за которые «Москвичи» точно будут продаваться.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 миллиона рублей, а самая дорогая — 4 миллиона.

Тема: Русские машины
Lada Niva превратили в автомобиль скорой помощи
«Москвич» возродится в виде китайских автомобилей JAC
Упрощенная Lada Granta получила спортивную версию
АвтоВАЗ обозначил сроки возвращения двух Lada Niva
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (2)
Картина дня
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Совершено нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Роспотребнадзор избавился от Зожмена после критики в соцсетях
Эксперты спрогнозировали цены на новые «Москвичи»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Кадыров заявил о взятии Лисичанска
37
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
31
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики
29
Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
28
Белый дом отверг возможность переговоров с Россией по Украине