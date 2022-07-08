Эксперты спрогнозировали цены на новые «Москвичи»

Автомобили под брендом «Москвич» должны стоить от 1,5 миллиона до 4 миллионов рублей, при том они должны быть дешевле китайских конкурентов.

Возможный модельный ряд «Москвича» — кроссоверы и лифтбек на основе китайских моделей JAC и Sehol. Сначала это будет крупноузловая сборка.

«Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам», — цитируют «Известия» автоэксперта Игоря Моржаретто.

Он считает, что лифтбек будет интересен для такси и совершенно точно получит заказ от города. Эта машина должна стоить до 2 миллионов рублей. Моржаретто уточнил, что говорится о ценах, за которые «Москвичи» точно будут продаваться.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 миллиона рублей, а самая дорогая — 4 миллиона.