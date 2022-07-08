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Начались съемки сериала про группу «Король и Шут»

Источник:
"Кинопоиск"
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группа
Фото: © korol_i_shut_ru, vk.com/korol_i_shut_ru

Биографический сериал с элементами фэнтези «Король и Шут» снимут до октября 2022 года, на экраны проект выйдет в 2023 году.

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме», — цитирует «Кинопоиск» режиссера сериала Рустама Мосафира.

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На роли главных героев специально выбирали свежие лица, для которых «Король и Шут» станет первым масштабным проектом. Михаила «Горшка» Горшенева сыграет актер из Санкт-Петербурга, играющий в театре «Цехъ», Константин Плотникова. Роль Андрея «Князя» Князева досталась выпускнику ВГИКа Владу Коноплеву, который снимался в клипе Ладо Кватании на песню Noize MC «Почитай старших».

Среди известных актеров, задействованных в проекте, Даниил Вахрушев (Валя из «Физрука»), который сыграет бас-гитариста Александра «Балу» Балунова. Актриса Дарья Мельникова («Папины дочки») исполнит роль Ольги Горшеневой, второй жены «Горшка».

Уже отснято несколько ключевых сцен, включая знакомство Горшенева и Князева, один из первых концертов группы в байкерском клубе Sexton в Москве 1994 года. Сериал «Король и Шут» покажут на «Кинопоиске» в 2023 году.

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