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Кремль отреагировал на уход Джонсона словами «мы его не любим»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Британия использует «запутанную политическую систему» и премьер-министром там может быть человек, «который вообще не имеет общественной поддержки», так заявление Бориса Джонсона об отставке прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Джонсон накануне объявил, что принял решение уйти в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии, но будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

«Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — цитирует РБК Пескова. Он выразил надежду, что в Британии к власти придут «более профессиональные политики, которые поймут, что проблемы надо решать через диалог».

Отставку прокомментировал также замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это событие стало закономерным итогом «наглости и бездарной политики».

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Политика #Мир
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