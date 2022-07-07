Борис Джонсон собрался в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы сделает заявление о своей отставке, сообщают британские СМИ.

Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Его преемник будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться осень, приводит РБК материал телеканала.

Эту информацию также подтверждают журналисты BBC и Bloomberg. По их информации, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии.

Накануне 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, разразившегося на фоне секс-скандала. Замглавы организатора консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двум мужчинам.

Впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства во время локдауна.