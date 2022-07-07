НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Борис Джонсон собрался в отставку

Источник:
РБК
345 5
Фото: Prime Minister's Office, 10 Downing Street / OGL 3

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы сделает заявление о своей отставке, сообщают британские СМИ.

Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Его преемник будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться осень, приводит РБК материал телеканала.

Эту информацию также подтверждают журналисты BBC и Bloomberg. По их информации, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии.

Накануне 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, разразившегося на фоне секс-скандала. Замглавы организатора консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двум мужчинам.

Впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства во время локдауна.

Еще по теме
Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»
Володин пригрозил забрать Аляску
Китай заявил о «тесных контактах» Си Цзиньпина и Путина
Лавров посчитал публикацию разговора Макрона и Путина «сливом»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (5)
Картина дня
Борис Джонсон собрался в отставку
Аналитик Тузов назвал причину резкого ослабления рубля
Сведения о хозяевах домов и квартир «засекретили»
Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Asd10

Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...

Archangel3339

Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...

pepelmetal

"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...