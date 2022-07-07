Борис Джонсон собрался в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы сделает заявление о своей отставке, сообщают британские СМИ.
Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Его преемник будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться осень, приводит РБК материал телеканала.
Эту информацию также подтверждают журналисты BBC и Bloomberg. По их информации, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии.
Накануне 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, разразившегося на фоне секс-скандала. Замглавы организатора консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двум мужчинам.
Впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства во время локдауна.
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
Asd10Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...
Archangel3339Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...
pepelmetal"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...