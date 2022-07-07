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Лепс сравнил гонорары от концертов и частных вечеринок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Григорий Лепс рассказал о своем отношении к частным вечеринкам, и сравнил гонорары выступлений.

«Если я зарабатываю за 12–15 концертов в месяц определенную сумму, она будет такая же, как если бы я всего раз 5 спел на частных вечеринках. Гонорар за такое выступление всегда выше в несколько раз», — сказал Лепс в интервью «МК Санкт-Петербург».

Певец признался, что отдает приоритет концертной деятельности, а быть «артистом вечеринок» никогда не стремился. Но при этом не считает постыдным петь для узкого круга людей, поскольку, по его мнению, основная задача артиста — развлекать людей.

Григорий Лепс за свою творческую карьеру не раз портил репутацию из-за выступлений на концертах в нетрезвом виде. Но в интервью певец заявил, что, выступая на мероприятиях, всегда ведет себя достойно.

Пьяный Лепс чуть не упал со сцены. ВИДЕО

«Я человек свободный. Если мне ­что-то не понравится, я просто верну организаторам деньги и уйду — пойте сами. Никаких проблем нет. Покоробить же меня ­чем-то достаточно сложно. Я достаточно крепкий в этом смысле человек. Везде я стараюсь вести себя соответственно, чтобы людям не было стыдно за мое поведение», — сказал Лепс.

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