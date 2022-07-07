«Москвич» возродится в виде китайских автомобилей JAC

Модельная линейка возрождаемой марки «Москвич» будет включать пять автомобилей — четыре кроссовера, в том числе электромобиль, и лифтбек, это будут машины китайской компании JAC и ее суббренда Sehol.

Примерный модельный был продемонстрирован во время презентации на подписании соглашения между правительством Москвы и КамАЗом. Фотографии опубликовал ТАСС.

На рендерах угадываются «китайцы» JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus. JS4 (Модель I) — кроссовер, немного крупнее Kia Seltos и Skoda Karoq. Модель появилась в 2020 году. Авто с передним приводом получит мотор объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадиных сил, коробку передач — механику или вариатор.

Модель II — кроссовер Sehol X5, это глубокий рестайлинг модели JAC Refine S5, ранее представленной на российском рынке. У авто тоже передний привод, турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил сочетается с «роботом».

Модель III — рестайлинговый лифтбек Sehol A5 plus. Машина получила новый турбомотор 1,5 литра с семиступенчатым «роботом». Модель IV — среднеразмерный кроссовер S7, недавно покинувший российский рынок.

«Было очевидно, что до конца года на бывшем заводе Renault можно освоить только крупноузловую сборку. Насколько я знаю, сейчас китайцы автобусами каждый день приезжают на "Москвич", смотрят, измеряют, фотографируют, делают выводы», — прокомментировал «Известиям» автоэксперт Максим Кадаков.