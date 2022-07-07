НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» возродится в виде китайских автомобилей JAC

Источник:
Sibnet.ru
682 7
Фото: © JAC

Модельная линейка возрождаемой марки «Москвич» будет включать пять автомобилей — четыре кроссовера, в том числе электромобиль, и лифтбек, это будут машины китайской компании JAC и ее суббренда Sehol.

Примерный модельный был продемонстрирован во время презентации на подписании соглашения между правительством Москвы и КамАЗом. Фотографии опубликовал ТАСС.

На рендерах угадываются «китайцы» JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus. JS4 (Модель I) — кроссовер, немного крупнее Kia Seltos и Skoda Karoq. Модель появилась в 2020 году. Авто с передним приводом получит мотор объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадиных сил, коробку передач — механику или вариатор.

Модель II — кроссовер Sehol X5, это глубокий рестайлинг модели JAC Refine S5, ранее представленной на российском рынке. У авто тоже передний привод, турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил сочетается с «роботом».

Модель III — рестайлинговый лифтбек Sehol A5 plus. Машина получила новый турбомотор 1,5 литра с семиступенчатым «роботом». Модель IV — среднеразмерный кроссовер S7, недавно покинувший российский рынок.

«Было очевидно, что до конца года на бывшем заводе Renault можно освоить только крупноузловую сборку. Насколько я знаю, сейчас китайцы автобусами каждый день приезжают на "Москвич", смотрят, измеряют, фотографируют, делают выводы», — прокомментировал «Известиям» автоэксперт Максим Кадаков.

Тема: Русские машины
Упрощенная Lada Granta получила спортивную версию
АвтоВАЗ обозначил сроки возвращения двух Lada Niva
Aurus представил водородный седан
АвтоВАЗ задумал вернуть дизайнера Стива Маттина
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (7)
Картина дня
Борис Джонсон собрался в отставку
Аналитик Тузов назвал причину резкого ослабления рубля
Сведения о хозяевах домов и квартир «засекретили»
Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Захарова поспорила с ЮНЕСКО о происхождении борща
39
Кадыров заявил о взятии Лисичанска
37
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
31
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики
29
Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода и Курска