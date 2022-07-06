Винер и Усманов все-таки развелись

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что развелась с бизнесменом Алишером Усмановым в ЗАГСе.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Усманов подал на развод с Винер 4 мая после 30 лет брака. 19 мая представители сторон провели беседу, после чего супругам дали дополнительное время на принятие окончательного решения. 6 июля СМИ сообщили, что Усманов отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу.

Разводы оформляются в ЗАГСах в случае, если оба супруга согласны с процедурой, не имеют неурегулированных имущественных претензий друг к другу и у них нет несовершеннолетних детей.

Усманов и Винер поженились в 1992 году, хотя их отношения начались в начале 1980-х. Общих детей у них нет.