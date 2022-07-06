Более миллиона туристов ожидает Манжерок следующим летом

Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай спрогнозировал рост турпотока в 2,5 раза в 2023 году благодаря строительству гостиничного комплекса и панорамного ресторана, сообщили представители курорта.

В прошлом году курорт посетили 500 тысяч человек. А в 2023 году эта цифра, по прогнозам, вырастет до 1,2 млн человек.

«Это станет возможным благодаря созданию новых инфраструктурных объектов. Так, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию пятизвездочный гостиничный комплекс на 304 номера вместимостью 800 человек. В этом году начнется строительство нового ресторана с панорамным видом. Все это даст нам туристский продукт совершенного нового уровня», – цитирует ТАСС пресс-службу «Манжерока».

До конца года здесь откроются 12 вилл премиум-класса. А строительство панорамного ресторана планируют начать осенью.

2 июля на курорте открыли новый панорамный парк, а до этого – новую кресельную канатную дорогу, которая продолжает гондольную и ведет как раз к этому парку.