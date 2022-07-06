Анонсировано журналистское расследование о смерти Шатунова

Федеральный канал покажет программу о смерти Юрия Шатунова, сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он рад, что трагедию будут расследовать журналисты.

«Я благодарен правообладателям творчества группы «Ласковый май», которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юре Шатунове. Соответственно, я жду этого события, когда будет проведено журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям», — написал Разин в соцсети.

Пока неизвестно, какой именно канал занимается программой о Шатунове. Певец умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.