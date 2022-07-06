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Швейцария выступила против конфискации активов России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Wladyslaw / CC BY-SA 3.0

Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис на международной конференции в Лугано.

«Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам», — цитирует РИА Новости Кассиса.

Президент Швейцарии назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан «от силовых методов».

Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.

В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что на восстановление страны потребуется 750 миллиардов долларов, а основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные российские активы.

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Asd10

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Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...