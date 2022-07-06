Швейцария выступила против конфискации активов России

Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис на международной конференции в Лугано.

«Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам», — цитирует РИА Новости Кассиса.

Президент Швейцарии назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан «от силовых методов».

Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.

В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что на восстановление страны потребуется 750 миллиардов долларов, а основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные российские активы.