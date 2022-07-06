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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ обозначил сроки возвращения двух Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada Niva Legend в ближайшие 10 дней, а Lada Niva Travel — в августе, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Что касается восстановления производства Niva… В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней — мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», — цитирует «Прайм» выступление Соколова на сессии «Иннопрома-2022».

АвтоВАЗ намерен выпустить во втором полугодии 100-120 тысяч автомобилей. Это семейства Granta, Niva и Largus.

«Этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и ни в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada», — добавил топ-менеджер.

АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя 8 июня запустил производство упрощенной Lada Granta — модель получила имя Classic 2022. У нее отсутствуют подушки безопасности, ABS, ESP и «ГЛОНАСС». Предполагается, что Niva Legend и Niva Travel тоже лишатся некоторых систем.

Тема: Русские машины
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