АвтоВАЗ обозначил сроки возвращения двух Lada Niva

АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada Niva Legend в ближайшие 10 дней, а Lada Niva Travel — в августе, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Что касается восстановления производства Niva… В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней — мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», — цитирует «Прайм» выступление Соколова на сессии «Иннопрома-2022».

АвтоВАЗ намерен выпустить во втором полугодии 100-120 тысяч автомобилей. Это семейства Granta, Niva и Largus.

«Этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и ни в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada», — добавил топ-менеджер.

АвтоВАЗ после нескольких месяцев простоя 8 июня запустил производство упрощенной Lada Granta — модель получила имя Classic 2022. У нее отсутствуют подушки безопасности, ABS, ESP и «ГЛОНАСС». Предполагается, что Niva Legend и Niva Travel тоже лишатся некоторых систем.