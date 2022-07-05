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Серябкина выпустит песню на злобу дня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Певица Ольга Серябкина анонсировала песню на злобу дня, где поет про дядю Гену без шенгенской визы, трек появится на музыкальных площадках 7 июля, сообщила артистка в соцсети.

«У дяди Гены нет шенгена. Грустит Париж, скучает Вена. Но для Гены не проблема, у него все "тутапенно"», — поет Серябкина. Далее в песне содержится нецензурная лексика.

Серябкина опубликовала с соцсети музыкальный сниппет, где в роли дяди Гены — актер Сергей Бурунов. В ролике он поедает розу.

Такая композиция в репертуаре Серябкиной — исключение из правил. В основном она исполняет лирические композиции. Новая песня будет называться «Дядя Гена» и выйдет 7 июля.

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