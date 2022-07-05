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Медведев пригрозил оставить Японию без нефти и газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал скачок цен на энергоресурсы в мире в случае попыток ограничить стоимость российской нефти.

Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7, должен снизить ее стоимость вдвое.

«В переводе с японского на русский это означает: 1. Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. 2. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2". Аригато!» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что попытки ограничить стоимость российской нефти может привести только к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов, а значит и к росту цен.

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Asd10

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Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...