НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ПФР и ФСС слили в Фонд пенсионного и социального страхования

Источник:
РИА Новости
449 2
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Новый фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. В правительстве считают, что объединение функций этих организаций сделает более быстрым и удобным для граждан процесс получения социальных услуг.

По новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году, сказал РИА Новости глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

В правительстве отмечали, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

В результате государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Еще по теме
Россияне на фоне кризиса оформили рекордное число банковских карт
Гознак перечислил наиболее часто подделываемые купюры
Эксперт рассказала о праве «докупить стаж» для выхода на пенсию
СБП запустит новый способ приема платежей через NFC
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...