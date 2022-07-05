ПФР и ФСС слили в Фонд пенсионного и социального страхования

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Новый фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. В правительстве считают, что объединение функций этих организаций сделает более быстрым и удобным для граждан процесс получения социальных услуг.

По новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году, сказал РИА Новости глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

В правительстве отмечали, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

В результате государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.