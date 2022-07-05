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Эксперт рассказала о праве «докупить стаж» для выхода на пенсию

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне, не сумевшие к возрасту выхода на пенсию накопить необходимый трудовой стаж и баллы, могут докупить их, рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.

Ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, чаще всего возникает у тех россиян, кто долго работал без официального трудоустройства и не платил социальные взносы. Сейчас это актуально еще и для самозанятых, они сами должны заботиться о будущей пенсии, пояснила «Прайм» Иванова-Швец.

До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Закон допускает «покупку» половины необходимого стажа, это 7,5 лет. Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669 рублей в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей.

По словам эксперта, такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293356 рублей.

Иванова-Швец подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.

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