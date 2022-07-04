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Программы господдержки в российском автопроме возобновят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Программы льготного автокредитования и лизинга планируется возобновить в июле, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«С этого месяца эти средства уже начнут использоваться нашими банками, лизинговыми компаниями, которые будут участвовать в программах по автокредитованию и льготному лизингу. Мы продолжим программу по поддержке транспорта на газомоторном топливе. И, конечно, автомобили на электрической тяге тоже будут субсидироваться», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

После июньского совещания президента по автопрому было решено выделить 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. В частности, 10,2 миллиарда — на возобновление автокредитования, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг.

Министерство реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют ряду категорий граждан получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

d6w58vnowu

ЦитатаЗеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в городКонечно...

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))