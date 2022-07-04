Автомобили ГИБДД смогут распознавать лица

Патрульные автомобили ГИБДД могут в ближайшее время оборудовать интеллектуальными системами распознавания лиц, а также автоматической фотовидеофиксацией автомобилей, сообщила Госавтоинспекция.

В ведомстве утверждают, что такое оборудование позволит сотрудникам ДПС выявлять нарушения скоростного режима, а также распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили.

Автомобили ГИБДД в ближайшие недели оборудуют специальными балками с камерами. Испытания новых устройств пройдут в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, такая балка подключена ко всем системам МВД и работает даже лучше, чем человеческий глаз. Первое время балки будут работать в тестовом периоде и административных штрафов с них водители получать не будут. Если инспекторы увидят признаки грубых нарушений ПДД, автомобилиста в любом случае остановят для проверки.

«Это будет именно тестовый период. Он продлится примерно три месяца. За это время мы поймем, какие возможные ошибки происходят, какие новые функции в дальнейшем нам нужны. Если испытания пройдут успешно, в 2023 году использование балки будет внедрено в систему ГИБДД», — добавил Черников.