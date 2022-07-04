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Ученые пролили свет на загадку господства динозавров на Земле

Источник:
РИА Новости
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Ученые из Колумбийского университета выяснили, как динозавры сумели выжить после триасово-юрского вымирания 200 миллионов лет назад, а потом и захватить господство на Земле.

«Секрет достижения динозаврами господства очень прост. Они были принципиально приспособленными к холоду животными. Когда везде похолодало, они оказались готовы, а другие животные — нет», — цитирует РИА Новости геолог из Колумбийского университета Ламонт-Доэрти.

В конце триаса на планете погибает большая часть животных. По одной из версий, причиной стала серия массовых извержений вулканов. Именно тогда суперконтинент Пангея начала распадаться на части, отделяя то, что сейчас является Америкой, от будущих Африки и Евразии.

Во время извержений вулканы выбрасывали в атмосферу аэрозоль серы, отражающий солнечный свет. Это привело к глобальным зимам. В таких условиях даже в тропиках могли наблюдаться морозы. Это и погубило холоднокровных рептилий, но заранее «утеплившиеся» динозавры смогли выжить.

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