Новосибирский зоопарк показал на видео пингвинят

Малыши-пингвины вылупились в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, они уже едят рыб целиком, сообщается на сайте зоопарка.

Первый малыш вылупился 2 мая от пары Тути и Ковальски, весом 74 грамма, второй 6 мая от пары Руби и Зои и весил 88 граммов. Сейчас пингвины весят уже за 2 килограмма и едят маленьких рыбок с головой и плавниками.

«Малышей уже можно увидеть во взрослом вольере за сеткой на огороженной территории. Иногда они прячутся в норе, но уже все чаще выходят познавать этот мир», — говорится в сообщении.

Очковые пингвины — преданные и очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу на всю жизнь.