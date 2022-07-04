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Новосибирский зоопарк показал на видео пингвинят

Источник:
Sibnet.ru
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Малыши-пингвины вылупились в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, они уже едят рыб целиком, сообщается на сайте зоопарка.

Первый малыш вылупился 2 мая от пары Тути и Ковальски, весом 74 грамма, второй 6 мая от пары Руби и Зои и весил 88 граммов. Сейчас пингвины весят уже за 2 килограмма и едят маленьких рыбок с головой и плавниками. 

«Малышей уже можно увидеть во взрослом вольере за сеткой на огороженной территории. Иногда они прячутся в норе, но уже все чаще выходят познавать этот мир», — говорится в сообщении.


Очковые пингвины — преданные и очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу на всю жизнь.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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