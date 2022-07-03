НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдена могила викинга, в честь которого назвали блютуз

Источник:
«Российская газета»
347 0
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Археологи благодаря спутниковым данным определили возможное захоронение легендарного короля викингов Харальда Гормссона Синезубого, в честь которого была технология беспроводной связи, говорится в сообщении группы ученых.

Исследование провела группа польских археологов под руководством Марека Крыды. Предыдущие изыскания показали, что в польской деревне Вейково может находиться важное древнее захоронение, но полевыми методами найти его не удавалось.

С помощью спутников были обнаружены аномальные отклонения под поверхностью. В результате удалось обнаружить крупный курган эпохи викингов. Он скрывался под римско-католической церковью Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, расположенной в Вейково, приводит «Российская газета» сообщение ученых.

Археологи обладают косвенными данными о том, что легендарный Харальд Синезубый был похоронен именно там. Он был королем Дании с 958 по 986 годы нашей эры, объединив под своим правлением большую часть Ютландии и Зеландии. Ему приписывают объединение Скандинавии под эгидой христианства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТувинские сенсации, или История скифов и хунну

Харальд прозвище «Блотанд», что означает «синий зуб». Современники писали, что у короля был мертвый зуб, который они описывали как темно-синий. По-английски это прозвище звучит как Bluetooth. Сам логотип технологии состоит из двух из рун, обозначающих инициалы Харальда.

Создатели Bluetooth заявили, что их технология объединит различные устройства так же, как Харальд Синезубый когда-то объединил племена Скандинавии в единое королевство.

Еще по теме
Ученый развенчал миф об опасности древних вирусов
Посуду из картофельных очистков сделают в Иркутске
Ученые СФУ начали выращивать самую полезную рыбу
«Технопром-2022» в Новосибирске определился с программой
смотреть все
Наука #Наука #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Экономист определил критичный для России курс доллара
Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Не понял юмора. Борщ исконно древнерусское блюдо. Кто то этого разве не знает??

mosquito__2010

Европейцы с Американцами, они же в альтернативной реальности существуют.

pepelmetal

Спасибо за наше детство Леонид Аронович!

Asd10

Украинский борщ что такое? Русский борщ нелегально вывезеный вна Украину? Так это контрабанда и подделка.