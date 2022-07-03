Найдена могила викинга, в честь которого назвали блютуз

Археологи благодаря спутниковым данным определили возможное захоронение легендарного короля викингов Харальда Гормссона Синезубого, в честь которого была технология беспроводной связи, говорится в сообщении группы ученых.

Исследование провела группа польских археологов под руководством Марека Крыды. Предыдущие изыскания показали, что в польской деревне Вейково может находиться важное древнее захоронение, но полевыми методами найти его не удавалось.

С помощью спутников были обнаружены аномальные отклонения под поверхностью. В результате удалось обнаружить крупный курган эпохи викингов. Он скрывался под римско-католической церковью Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, расположенной в Вейково, приводит «Российская газета» сообщение ученых.

Археологи обладают косвенными данными о том, что легендарный Харальд Синезубый был похоронен именно там. Он был королем Дании с 958 по 986 годы нашей эры, объединив под своим правлением большую часть Ютландии и Зеландии. Ему приписывают объединение Скандинавии под эгидой христианства.

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Харальд прозвище «Блотанд», что означает «синий зуб». Современники писали, что у короля был мертвый зуб, который они описывали как темно-синий. По-английски это прозвище звучит как Bluetooth. Сам логотип технологии состоит из двух из рун, обозначающих инициалы Харальда.

Создатели Bluetooth заявили, что их технология объединит различные устройства так же, как Харальд Синезубый когда-то объединил племена Скандинавии в единое королевство.