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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров заявил о взятии Лисичанска

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск — последний неподконтрольный ЛНР город в Луганской области — взят под контроль российскими силами.

«Командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения», — добавил он. По его словам, потерь среди личного состава спецназа «Ахмат» нет. «То сопротивление, которым угрожали украинские националисты, оказалось сильно преувеличенной информационной уткой», — отметил глава Чечни.

Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. «Администрация города Лисичанск перешла под полный контроль 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова и союзных сил ВС РФ».

Лисичанск был последним не подконтрольным ЛНР крупным населенным пунктом в административных границах Луганской области.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты #Военная политика
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