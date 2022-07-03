Кадыров заявил о взятии Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск — последний неподконтрольный ЛНР город в Луганской области — взят под контроль российскими силами.

«Командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения», — добавил он. По его словам, потерь среди личного состава спецназа «Ахмат» нет. «То сопротивление, которым угрожали украинские националисты, оказалось сильно преувеличенной информационной уткой», — отметил глава Чечни.

Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. «Администрация города Лисичанск перешла под полный контроль 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова и союзных сил ВС РФ».

Лисичанск был последним не подконтрольным ЛНР крупным населенным пунктом в административных границах Луганской области.