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Ученый развенчал миф об опасности древних вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Найденные древние вирусы и бактерии в ледниках Тибета не представляют опасности для человечества, они, наоборот, способствуют прогрессу, сообщил известный вирусолог Анатолий Альтштейн.

Китайские ученые нашли сотни видов бактерий и вирусов в снегах и образцах льда в горах Тибета. Исследователи сообщили, что 98% находок неизвестны науке. Они предполагают, что некоторые из видов могут быть смертельно опасны для животных и человека.

«Находки не могут представлять опасности. Находки — это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс. Я не думаю, что оттуда исходит какая-то угроза, потому что мир уже заполнен бактериями и вирусами. Если в граммах мерить, то это порядка 10 в 17-й грамм бактерий и 10 в 15-й грамм вирусов в мире», — цитирует Альтштейна URA.RU.

Он подчеркнул, что человек уже миллионы лет сосуществует со средой вирусов и бактерий, и нашему виду не угрожало вымирание. Что касается отсутствия иммунитета к древним вирусам, то, по словам Альтштейна, в мире еще не было случаев, когда человек был бы заражен находками из ледников.

«Практика пока не подтверждает такие вещи. Нет больших оснований сильно переживать. Когда их находят с ними ничего не происходит. В ледниках они просто находятся в замороженном состоянии. Те, что взяли для изучения, будут направлены в лаборатории. Для бактерий и вирусов создают условия, чтобы их можно было исследовать», — отметил профессор.

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