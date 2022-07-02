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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Начальник Генштаба РФ проверил военных, задействованных в спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск, которые задействованы в спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Как уточнили в Минобороны России, во время работы на командных пунктах Герасимов уделял особое внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск и сил.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты российской группировки, которая проводит спецоперацию на Украине.

Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой «Центр» — командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

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Топ комментариев

Asd10

У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))

Sovik

РФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...

Uynachalnica

Среди них и азиатов нет, и народностей населяющих Север! Да что там далеко ходить, ни одного коренного...

4iHG13

Тарифы на коммуналку уменьшились = новость.Тарифы на коммуналку увеличились = не новость.