Начальник Генштаба РФ проверил военных, задействованных в спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск, которые задействованы в спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Как уточнили в Минобороны России, во время работы на командных пунктах Герасимов уделял особое внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск и сил.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты российской группировки, которая проводит спецоперацию на Украине.

Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой «Центр» — командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.