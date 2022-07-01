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ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, 1 июля вступила в силу норма закона об этом.

Созданный на базе Банка России централизованный информационный сервис «Знай своего клиента» позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, приводит ТАСС содержание закона.

Согласно закону, на основании которого ЦБ создал платформу, всем клиентам банков — российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям — будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.

Банк России в конце декабря начал тестирование с кредитными организациями платформы. Тогда к платформе в пилотном режиме были подключены 40 банков, в том числе большинство системно значимых. В конце марта ЦБ предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме.

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Asd10

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