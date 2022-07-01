Кремль отреагировал на слухи о письме Зеленского Путину

Послание от президента Украины Владимира Зеленского, переданное главе российского государства Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо, не было письменным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Путин и Видодо провели переговоры в Кремле, после них президент Индонезии сообщил, что передал президенту России послание Зеленского. Он выразил готовность «наладить диалог между двумя лидерами». Ранее он посетил Киев, где встретился с президентом Украины.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — цитирует ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о деталях послания.

При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заметил, что украинский лидер обращается публично в своих выступлениях, если хочет передать кому-то послание.