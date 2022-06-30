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Лавров посоветовал Западу ничего не прищемить железным занавесом

Источник:
РБК
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Фото: © паресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, с тех пор происходили лишь «разовые технические контакты».

«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен», — приводит РБК слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — посоветовал министр.

Он отметил, что что у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине.

Лавров обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок и заявил, что с тех пор Москва поддерживает с ЕС «разовые технические контакты».

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Политика #Мир
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cre

Проблема не во взятии, а в удержании.

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Asd10

Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...

Sovik

Обменять бы всех наших на равное количество ВСУшников, но Киев не пойдёт на это.