Лавров посоветовал Западу ничего не прищемить железным занавесом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, с тех пор происходили лишь «разовые технические контакты».

«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен», — приводит РБК слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — посоветовал министр.

Он отметил, что что у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине.

Лавров обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок и заявил, что с тех пор Москва поддерживает с ЕС «разовые технические контакты».